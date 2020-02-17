Москва, 17 февраля. Роскосмос перенес 12 космических пусков, начиная с 2019 года. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

«По тематике госкорпорации [в 2019 году] состоялось 25 пусков. Планировалось произвести на 12 больше», — заявил Овчинников в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что одни переносы были осуществлены по просьбе заказчика, а другие — «из-за неготовности космических аппаратов, а где-то просто из-за отсутствия оперативной необходимости». Максим Овчинников отметил, что старты ракет, которые все-таки состоялись, были безаварийными.

К примеру, первый запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома «Байконур» были перенесен на 2020 год. Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью провести дополнительные испытания.

Запуск метеорологического спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных испытаний. Об этом сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса. По его словам, в текущем году с космодрома не будут производиться запуски по федеральной космической программе России. Как отмечает «Газета.ru», ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Байконур», трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Отметим, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что в 2020 году с Восточного запланированы 5 пусков — в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний — с «Метеором-М».