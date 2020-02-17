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Бузова потопталась на букетах поклонников

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Бузова потопталась на букетах поклонников

Москва, 17 февраля. Российская поп-исполнительница дала оглушительный концерт в Калуге. Выступление запомнилось двумя видео, появившимся в Сети.

В первом ролике Бузова пыталась сделать впечатляющее фото на фоне цветов, подаренных поклонниками. Певица разложила их на диване гримерки и решила сесть рядом.

Однако, не найдя подходящего места, она решила залезть на спинку дивана. Вставая на него, артистка несколько раз потопталась на букетах фанатов.

«Когда хочешь сделать самое красивое фото», — подписала ролик Бузова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@buzova86 @akryyana Обожаю Олю ???????????? моя любовь ❤ . . . #яещеверю#принимайменя#ольгабузова#королеватанцпола#однаночь#хитпарадмоихмыслей#оченьхорошо#концерт#верность#ревность#миромправитлюбовь#вотоная#эгоистка#ольгабузова#бузова#красивая#лучшевсех#мязнаючтотысмотришь#малополовин#тикток#инстаграм#2020#мандаринка#санта#интеллигент#танцуйкакпчела#люблю#любовь#счастьеесть#вогне

A post shared by ОФК Минск Оли Бузовой ♥♥♥ (@buzova86_fan_life) on

Другие кадры вероятно сняты сразу после выступления певицы. Двое мужчин буквально тащат за руки обессилевшую артистку.

«Что же я делала?» — недоумевает она.

Некоторые подписчики решили, что исполнительница пьяна, другие сочли увиденное за актерскую игру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@buzova86 вот она Оля ???? самая лучшая ????????????????????????????????????????????????????❤???????? . . . #яещеверю#принимайменя#ольгабузова#королеватанцпола#однаночь#хитпарадмоихмыслей#оченьхорошо#концерт#верность#ревность#миромправитлюбовь#вотоная#эгоистка#ольгабузова#бузова#красивая#лучшевсех#мязнаючтотысмотришь#малополовин#тикток#инстаграм#2020#мандаринка#санта#интеллигент#танцуйкакпчела#люблю#любовь#счастьеесть#вогне

A post shared by ОФК Минск Оли Бузовой ♥♥♥ (@buzova86_fan_life) on

«Очередная наигранность Бузовой, ей бы в театре выступать на большой сцене», «Я к Олечке хорошо отношусь. Но тут такое ощущение, как будто она пьяная», «Еще прикидывается. «Что я сделала?» Никто не понял, что внимание к себе привлекает», — написали подписчики в комментариях.

Но большинство все же посчитало, что певица просто устала после концерта.

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Источник: Телепрограмма.pro
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