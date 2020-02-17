Бузова потопталась на букетах поклонников

Москва, 17 февраля. Российская поп-исполнительница дала оглушительный концерт в Калуге. Выступление запомнилось двумя видео, появившимся в Сети.
В первом ролике Бузова пыталась сделать впечатляющее фото на фоне цветов, подаренных поклонниками. Певица разложила их на диване гримерки и решила сесть рядом.
Однако, не найдя подходящего места, она решила залезть на спинку дивана. Вставая на него, артистка несколько раз потопталась на букетах фанатов.
«Когда хочешь сделать самое красивое фото», — подписала ролик Бузова.
@buzova86 @akryyana Обожаю Олю ???????????? моя любовь ❤ . . . #яещеверю#принимайменя#ольгабузова#королеватанцпола#однаночь#хитпарадмоихмыслей#оченьхорошо#концерт#верность#ревность#миромправитлюбовь#вотоная#эгоистка#ольгабузова#бузова#красивая#лучшевсех#мязнаючтотысмотришь#малополовин#тикток#инстаграм#2020#мандаринка#санта#интеллигент#танцуйкакпчела#люблю#любовь#счастьеесть#вогне
Другие кадры вероятно сняты сразу после выступления певицы. Двое мужчин буквально тащат за руки обессилевшую артистку.
«Что же я делала?» — недоумевает она.
Некоторые подписчики решили, что исполнительница пьяна, другие сочли увиденное за актерскую игру.
@buzova86 вот она Оля ???? самая лучшая ????????????????????????????????????????????????????❤???????? . . . #яещеверю#принимайменя#ольгабузова#королеватанцпола#однаночь#хитпарадмоихмыслей#оченьхорошо#концерт#верность#ревность#миромправитлюбовь#вотоная#эгоистка#ольгабузова#бузова#красивая#лучшевсех#мязнаючтотысмотришь#малополовин#тикток#инстаграм#2020#мандаринка#санта#интеллигент#танцуйкакпчела#люблю#любовь#счастьеесть#вогне
«Очередная наигранность Бузовой, ей бы в театре выступать на большой сцене», «Я к Олечке хорошо отношусь. Но тут такое ощущение, как будто она пьяная», «Еще прикидывается. «Что я сделала?» Никто не понял, что внимание к себе привлекает», — написали подписчики в комментариях.
Но большинство все же посчитало, что певица просто устала после концерта.