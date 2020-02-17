Крымчанина задержали за участие в деятельности «батальона Челебиджихана»

Москва, 17 февраля. Жителя Черноморского района Крыма, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Челебиджихана, задержали. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ФСБ по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, по решению суда его заключили под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, каким образом задержанный осуществлял деятельность преступного характера.

Жителя Черноморского района задержали сотрудники ФСБ по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

Как пояснили в пресс-службе управления ФСБ по региону, мужчина в августе 2016 года приехал на Украину, где вступил в ряды крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана. Затем он вернулся на полуостров, однако, «имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне».