Москва, 17 февраля. Журналист Кирилл Вышинский назвал «вопиющей историей» похищение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. На пикете у посольства Ливии в Москве он призвал надавить на ПНС для освобождения незаконно удерживаемых граждан РФ.

«Мы хотим добиться главного — освобождения российских граждан. Тем более что мы прекрасно понимаем, что они там содержатся совершенно в неправовой ситуации без предъявления обвинений. Совершенно вопиющая история, с которой нужно что-то делать», — рассказал Вышинский корреспонденту Федерального агентства новостей.

Журналист подчеркнул, что максимальное привлечение внимания — это один из способов надавить на так называемое ПНС Ливии и добиться освобождения российских социологов. Кроме того, Вышинский отметил, что пока неизвестно, сколько будут продолжаться пикеты у посольства.

«Здесь простой принцип: делай, что можешь, и будь что будет», — подытожил журналист.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками RADA весной прошлого года, когда проводили социологическое исследование в Ливии. Россиянам до сих пор не предъявили официального обвинения. Сейчас Шугалей и Суэйфан незаконно удерживаются в контролируемой так называемым ПНС Ливии тюрьме «Митига», которая известна жестоким обращением с заключенными и пытками.

Посольство в Москве, у которого уже не первый день проводятся пикеты, представляет искусственно созданное ПНС. Ранее на акцию у посольства вышла общественный деятель, депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина. Она подчеркнула, что пикеты будут продолжаться, пока ответственные лица не возьмут на контроль вопрос освобождения похищенных россиян.