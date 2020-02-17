Позиции России в международных рейтингах обсудят экономисты и политики

Санкт-Петербург, 17 февраля. Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах. Результаты исследований экспертной группы ФАН «Россия и мир». Мероприятие состоится в понедельник, 17 февраля, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В конференции примут участие депутаты Государственной думы, представители Общественной палаты, эксперты в области экономики и энергетики, журналисты.

В рамках мероприятия будут представлены результаты первого этапа проекта «Россия и мир». Экспертной группой ФАН было выполнено четыре исследования различных показателей десяти ведущих стран мира, включая Россию, США, страны Евросоюза. Темы исследований: экономика, энергетика, инновации, права человека.

Как получилось, что в «просвещенной Европе» две трети немцев от 25 до 34 лет не имеют высшего образования? Почему в пережившей «экономическое чудо» Японии госдолг вдвое превышает ВВП, а в «демократичных» Соединенных Штатах Америки переполнены тюрьмы и действует закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности детей любого возраста? И с чем связано то, что «отсталая», по оценкам зарубежных экспертов, в области экономики и развития демократии Россия больше других изобретает и производит, меньше берет в долг и лояльнее относится к правонарушителям? Есть ли возможность противостоять политической ангажированности и субъективности некоторых рейтингов и каково реальное место России в современном мире? Эти вопросы обсудят участники конференции.

Участники дискуссии:

— Клименко Анна Сергеевна, член экспертной группы проекта «Россия и мир» Федерального агентства новостей;

— Анпилогов Алексей Евгеньевич, член экспертной группы проекта «Россия и мир» Федерального агентства новостей;

— Межевич Николай Маратович, Российская ассоциация прибалтийских исследований; доктор экономических наук, профессор;

— Гришанков Дмитрий Эдуардович, член совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА»;

— Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества;

— Александр Фролов, заместитель директора Института национальной энергетики;

— Вадим Игоревич Капусткин, СПбГУ, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета;

— Романов Михаил Валентинович, депутат Государственной думы;

— Гронский Владимир Геннадьевич, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты СПб.

Справка

Публикации рейтингов экспертной группы ФАН

Россия обошла США и Китай по уровню развития энергетики

Российская Федерация является единственным развитым государством на планете, у которого практически отсутствуют дисбалансы в энергетике. Наша страна имеет превосходное соотношение экспорта и импорта органических ископаемых, позволяющее ей зарабатывать сотни миллиардов каждый год. Это, среди прочего, дает возможность гражданам РФ платить значительно меньше других жителей Земли за топливо, отопление и свет. При этом мы стоим вне конкуренции по важному показателю энергетической самодостаточности, имеющему геополитический подтекст.

Лидерство России в мировом энергетическом балансе планеты, сведенном ФАН, подтверждает впечатляющий уровень развития ее добывающей промышленности и ответственную социально-экономическую политику, проводимую в интересах ее граждан.

Россия заняла второе место в топе самых устойчивых экономик мира

Российская Федерация является промышленно развитой и привлекательной для зарубежных инвесторов страной. Наша экономическая политика позволяет не только выстраивать эффективное международное сотрудничество даже в условиях санкций, но и обеспечивать преумножение резервных фондов, гарантирующих устойчивость экономической системы и ее защищенность от рисков.

При этом каждый из показателей, исследованных нашим агентством, достигнут Россией в основном за счет собственных ресурсов и управленческих решений, а не с помощью печатного станка, многосотлетнего грабежа колоний или кредитных средств, одолженных у внешних участников рынка.

Таким образом, в рейтинге устойчивости экономик ведущих мировых держав Российская Федерация занимает твердое второе место, уступая лишь динамично развивающемуся Китаю. Неплохие показатели демонстрирует и занявшая третью итоговую строчку Германия, имеющая развитое машиностроение и автопромышленные предприятия.

Россия выходит в мировые лидеры по экономике знаний

Россия сделала наибольший рывок в области развития экономики знаний, поднявшись за год сразу на девять позиций вверх. Наименее заметна динамика у Канады — страна улучшила собственный рейтинг всего на три позиции. При этом отрицательные значения специалисты зафиксировали у Франции, Японии, Великобритании, Италии, Индии. А дальше всех откатились назад Соединенные Штаты Америки, потерявшие сразу восемь позиций.

Россия оказалась в лидерах по защите прав человека, США — в аутсайдерах

Самой гуманной в мире, согласно рейтингу ФАН, оказалась правоохранительная система Японии. Россия также оказалась в числе лидеров, незначительно уступив Стране восходящего солнца. А вот самые активные «популяризаторы» демократии, неустанно раскрашивающие в цвета радуги свои выкрики о всеобщем равенстве прав и свобод, по шести показателям из девяти оказались антилидерами, не готовыми заботиться о правах детей и инвалидов и лишь частично противостоящими половой дискриминации.

Звание обители всевозможных гарантов прав и свобод человечества не оправдала и «просвещенная Европа»: итальянские заключенные теснятся в переполненных тюрьмах, а в Великобритании привлекают к уголовной ответственности несовершеннолетних детей.

В свою очередь, Россия, которую на Западе привыкли учить соблюдению прав человека, занимает уверенное второе место, если судить по объективным данным, собранным в том числе европейскими правозащитниками.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16