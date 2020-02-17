Сенатор назвал вбросом заявление об активности российской разведки у берегов Ирландии

Публикация Sunday Times об разведывательной деятельности России в Ирландии — это очередной информационный вброс русофобского плана. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Информационный вброс

У берегов Ирландии российские разведчики якобы пытались найти точное расположение подводных кабелей, которые соединяют Великобританию, Европу и Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание Sunday Times, ссылаясь на ирландские службы безопасности.

При этом спецслужбы Ирландии заподозрили в подрывной деятельности на острове Главное разведывательное управление Генштаба ВС России.

«В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено», — заявил изданию британский эксперт Марк Галеотти.

По мнению спецслужб Ирландии, Российская Федерация может использовать их страну как основу для разведывательной работы. По их мнению, интерес России к кабелям может быть связан с возможностью перебить связь в случае военного конфликта Североатлантического альянса с РФ.

Атака русофобского плана

Как отметил сенатор Игорь Морозов, публикация Sunday Times — это очередной информационный вброс русофобского плана.

«Никакой Times не может знать о том, где и когда проводят спецоперации российские спецслужбы. Тем более на северном направлении, которые связаны с подводными работами. Сегодня есть очень много других технических возможностей получать информацию в большем объеме, чем это можно сделать через физические данные, закладки или какие-то другие мероприятия», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению политика, подобные вбросы связаны с информационными атаками на российскую армию и спецслужбы с целью ее компрометации. Потому что сегодня российские вооруженные силы являются практически ведущими в мире по вооружению, боевой готовности, современным образцам вооружения, что вызывает невероятную зависть.

«Мы сейчас наблюдаем скоординированную работу и попытки скомпрометировать невероятный подъем, а главное международный имидж российских вооруженных сил. И отсюда вбросы через Sunday Times и другие средства массовой информации, связанные с фейковой информацией», — заключил Игорь Морозов.

Напомним, новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы сформулировала пять задач, а первыми в списке угроз называется Российская Федерация и Китай. Документ был обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

«Число игроков, которые нацелены на США, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — отмечается в тексте документа.

По мнению военных США, все вышеупомянутые «угрозы» используют против Вашингтона все более сложные средства борьбы, среди которых биометрические устройства, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, автономные системы, изображения высокого разрешения, а также анализ данных.