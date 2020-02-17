Законопроект о покупке акций Сбербанка планируют утвердить к маю

Москва, 17 февраля. Законопроект о скупке акций Сбербанка правительством может быть принят к майским праздникам. Об этом рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, закон, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка, может быть принят Государственной думой в весеннюю сессию. Как пишет ТАСС, в понедельник законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка внесли в Госдуму.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство России одобрило покупку пакета акций Сбербанка Центробанком. 14 февраля прошло заседание, на котором обсуждался вопрос, касающийся поправок в федеральный бюджет на ближайшие два года. Их подготовило министерство финансов для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В этот документ входит проект закона о покупке акций Сбербанка.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом обсудил покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.

Премьер поинтересовался у Грефа, «какие мероприятия Сбербанк планирует в этой связи провести, как вообще это отразилось на работе Сбербанка».

Греф уточнил, что от ЦБ правительству будет продано 50% плюс одна акция. Новость об этом привела к росту акций компании, что, по словам главы Сбербанка, говорит о том, что «инвесторам понятны мотивы передачи и инвесторы поддерживают этот трансфер».

Мишустин выразил надежду, что Сбербанк «станет еще удобнее для основных вкладчиков — граждан нашей страны». С премьером согласился глава Сбербанка. Он рассказал, что в ближайшие годы банк будет вводить новые сервисы, как финансовые, так и нефинансовые.