Мишустин поручил подготовить программы развития проблемных регионов

Москва, 17 февраля. Глава Кабмина России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных территорий, на каждую программу выделят по 5 млрд руб до 2024 года. Соответствующее распоряжение прозвучало в понедельник во время совещания с вице-премьерами.

По словам председателя правительства, особый акцент необходимо сделать на посещении регионов, где наблюдается сложная экономическая ситуация.

«Мы, как вы знаете, закрепили кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров», — напомнил Мишустин.

Он поручил вице-премьерам в самое ближайшее время подготовить и представить на ратификацию программы развития указанных территорий, которым будет предоставлена поддержка из государственного бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года.

Кроме того, Мишустин поручил Министерству экономики и развития РФ «проконтролировать этот процесс», чтобы все программы были выполнимы и экономически эффективны.