Москва, 17 февраля. СССР является «незаконно созданным государством», а Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» и «тоталитарных преступлений» советской власти, считает судья Конституционного суда Константин Арановский.

По его словам, Российская Федерация была создана не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. Константин Арановский заявил, что Россия должна продолжать возмещать вред, который нанес Советский Союз. Однако, с точки зрения судьи, это делать она должна не как «наследник государства-виновника», а как страна, верящая в правду.

«Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию», — сказал он.

Как пишет «Коммерсант», Арановский таким образом прокомментировал постановление Конституционного суда о возмещении жилой площади, отнятой у трех женщин в СССР. Он считает, что признавая ошибки СССР, РФ не нужно навлекать на себя «вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма».

Судья Конституционного суда назвал СССР «незаконным партийно-государственным властеобразованием», которая не брала на себя вину за репрессии, лишь иногда реабилитировала своих жертв. При этом, по словам Арановского, она «оставляла их «меченными» неясной какой-то виной». Именно поэтому «это квазигосударство не может быть правопредшественницей правовой демократии».

Константин Арановский, резюмирую, добавил, что РФ должна обладать конституционным статусом государства, которые не имеет никакого отношения к «тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве». Он сослался на слова Захара Прилепина, который ранее заявил, что «знает место захоронения Советского Союза». Также он напомнил о следующей фразе Прилепина: «то, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все — не моя Родина».