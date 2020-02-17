Сенатор Бондарев оценил возможность перехода на контрактную систему армии в РФ

Москва, 17 февраля. Россия может перейти на контрактную систему армии в будущем, поскольку в обществе есть заинтересованность в службе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Мы проводим два раза в год набор по срочной службе по 150 тысяч человек, можно набирать и больше. Люди идут в армию», — отметил сенатор.

По словам Бондарева, сейчас армия может одновременно содержать контрактных военнослужащих и готовить срочников. Самым главным в этом вопросе является поддержание мобилизационного резерва.

Член Совфеда подчеркнул, что сейчас россияне заинтересованы в военной службе. По мнению сенатора, этого удалось достичь, в том числе, благодаря принятому в 2017 году закону, запрещающем работать на государственной и муниципальной службе жителям РФ, избежавшим армии без законных оснований.

Кроме того, Бондарев рассказал, что сейчас в рядах Вооруженных Сил РФ служат около 400 тысяч контрактников. Эти кадры хорошо подготовлены и обучены. В армии есть как контрактники со средним специальным образованием, так и с высшим, позволяющим расти по службе.

«Но срочник есть срочник, это мобилизационный резерв, он все равно обязан служить», — подытожил Бондарев.

Ранее российское правительство утвердило ограничения на заключение нового контракта сроком на один год для офицеров и прапорщиков, которые обучаются в вузах для получения степени кандидата или доктора наук.