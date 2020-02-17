Московский омбудсмен заявила, что сегодняшние дети лучше «перестроечных»

Москва, 17 февраля. Сегодняшние дети стали лучше, куда агрессивнее они были в годы перестройки, считает детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

По ее словам, в период перестройки «разом пропали ценности».

«Из школ массово уходили учителя — им не платили зарплату. Расцвел рэкет. На вопрос, кем бы ты хотел стать, дети отвечали, что бандитом. Неудивительно — в то время сытно ели именно они», — уточнила она.

Как пишет РИА Новости, Ярославская уточнила, что поэтому современные дети лучше, чем это поколение.

Напомним, дети России любят проводить свободное время за чтением и просмотром телевизора. К такому выводу пришли специалисты из Института современных медиа, которые провели исследование предпочтений современных детей. Ученые провели 25 исследований с привлечением около трех тысяч детей от рождения до 12 лет. Они проанализировали активность детей как медиапотребителей, изучали, как часто они смотрят телевизор, используют приложения, мобильные игры, читают. Также были проанализированы «отношения» детей с VR, интернет, радио, музыкой и кино.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев рассказал, что детство россиян от рождения до пяти лет пришлось на эпоху расцвета отечественной мультипликации. Он также подчеркнул, что с самого рождения дети находятся в медиасреде.

В результате опросов и экспериментов выяснилось, что 77% опрошенных активно интересуются книгами. 72% детей предпочитают смотреть телевизор, а 71% — играть в различные игры.