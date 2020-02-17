Назван топ-5 самых безопасных городов в России для ресторанного бизнеса

Москва, 17 февраля. Открывать и вести бизнес на территории России сложнее всего в Уфе, Набережных Челнах и Сочи — эти города являются лидерами по «криминогенности обстановки». Эксперты в сфере безопасности проанализировали ситуацию и составили рейтинг городов, основанный на информации о числе выездов групп быстрого реагирования.

Так, количество выездов силовиков в рестораны и на предприятия торговли сопоставили с суммарным числом охраняемых объектов в каждом российском городе. Согласно сведениям фирмы «Delta Системы безопасности», «самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса» — в российских мегаполисах. Лидером в этом списке стал Екатеринбург. Кроме того, в топ-5 безопасных городов оказались Ростов-на-Дону, Петербург, Новосибирск и российская столица, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основной причиной «противоправных действий», на которые приходится реагировать полиции, является нетрезвое состояние нарушителей. Соответствующих случаев в отдельных городах примерно 70%. Оставшиеся 30% поделили между собой «доступность имущества в ночное время» и «открытая выкладка товаров на полках», пишет «ФедералПресс».