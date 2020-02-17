Трамп требовал уничтожить сына бен Ладена, несмотря на более существенные угрозы

Москва, 17 февраля. Американский президент Дональд Трамп требовал от спецслужб ликвидировать младшего сына террориста Усамы бен Ладена Хамзу вопреки наличию более существенных угроз. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на бывшего сотрудника администрации США.

Как сообщил источник, Трамп, находясь первые два года на посту президента Соединенных Штатов, получал от представителей американского разведывательного сообщества информацию о наиболее опасных для США террористов. В списке, по информации телекомпании, были указаны и главарь террористической группировки «Аль-Каида1 на Аравийском полуострове», деятельность которой запрещена на территории России, Касим ар-Райми. Об этом пишут «Известия».

Однако глава Белого дома требовал уничтожить Хамзу бен Ладена. Как сообщает NBC, он представлял меньшую угрозу и не планировал никаких атак. Трамп в данном случае руководствовался лишь тем, знает ли он имя того или иного террориста или нет, отмечает источник телекомпании.

«Я никогда не слышал об этих людях. Что насчет Хамзы бен Ладена?» — цитирует президента США один из источников телекомпании.

Как напоминает RT, в сентябре прошлого года глава Белого дома заявил, что Хамза бен Ладен был ликвидирован в ходе спецоперации США в регионе Афганистана и Пакистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.