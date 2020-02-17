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Рейс Уфа — Пхукет сел в Москве из-за сработавшего датчика

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Рейс Уфа — Пхукет сел в Москве из-за сработавшего датчика

Москва, 17 февраля. Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Уфы на таиландский курорт Пхукет, приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за срабатывания датчика. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Уточняется, что на самолете сработала сигнализация негерметичности. Пилоты приняли решение лететь в Москву, поскольку иначе им пришлось бы кружить над Уфой, чтобы выработать топливо.

Как выяснилось, с самолетом все в порядке — когда лайнер находился в воздухе, произошел сбой электроники. Сейчас воздушное судно уже вылетает на Пхукет.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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