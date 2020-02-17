В бундестаге выступили против развертывания войск на границе с Россией

Москва, 17 февраля. Правительство Германии должно запретить транзит иностранных войск и прекратить поддержку грядущих международных военных учений под руководством США Defender 2020. С таким обращением к Берлину обратились депутаты Левой партии.

По их словам, власти ФРГ не пытаются сделать шаги по снижению напряженности. По данным издания RT, политики уточнили, что вместо этого Берлин поддержал переброску войск на восток и отправляет свой контингент на военные учения в Прибалтику и Польшу.

Как считает военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, такие масштабные учения связаны не только с желанием «поиграть мускулами».

«Такой военный маневр направлен на демонстрацию того, что американцы в нужное время «защитят» Европу от якобы коварных русских и их агрессии», — уточнил он.

Специалист напомнил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

«Не нужно забывать, что за последние 30 лет именно США и НАТО на всех нападали, начиная от Югославии и заканчивая Афганистаном, Ираком, Ливией, и вот из Сирии не хотят уходить, хотя туда их никто не звал», — добавил он.

Напомним, маневры Defender 2020 станут крупнейшими учениями ВС США в Европе со времен окончания холодной войны. Впервые будет отработана переброска в Восточную Европу американской дивизии.

Как сообщали СМИ, 23 января в рамках первого этапа учений на базах ВС США началась погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожные составы для отправки в морские порты на восточном побережье США. В конце февраля с привлечением гражданских судов типа Ro-Ro и транспортной авиации начнется переброска американской дивизии в Европу. Активная фаза учений запланирована на апрель-май 2020 года.

Руководство НАТО в последние годы ведет недружественную политику в отношении России. Альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам, прикрываясь мифами о «российской агрессии». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО лишь нужен предлог для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет.