Госдеп собрался обучать «лидеров мнений» на Украине для противодействия России

Вашингтон, 17 февраля. Госдепартамент США анонсировал прием заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине.

Отмечается, что потенциальные партнеры должны будут подготовить серию обучающих мероприятий для заранее выбранных граждан Украины, чтобы те могли успешно противостоять «российской дезинформации».

«Занятия будут проходить в помещениях культурного центра «Американский дом в Киеве» и на связанных с ним площадках», — сказано в описании инициативе.

Соединенные Штаты планируют выделить под эти нужды 250 тыс. долларов.

Главная цель данных мероприятий заключается в обучении производства медиаконтента жителей Украины, обладающих знаниями, «необходимыми для противодействия российским дезинформационным нарративам».

«Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть «Американские пространства», — говорится в описании.

Подчеркивается, что в проекте могут поучаствовать государственные или частные некоммерческие организации.

До этого стало известно, что Госдеп США собирается выделить 640 тыс. долларов на развитие «культуры демократии» в Армении.

Ранее глава МИД Словакии Мирослав Лайчак призвал оказать давление на Германию, Францию и Россию, чтобы провести очередную встречу в «нормандском формате». Лайчак заявил о необходимости проведения в Донбассе честных выборов и отметил, что пока «никакого прогресса в этом вопросе якобы не наблюдает».