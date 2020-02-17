Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой

Москва, 17 февраля. Бизнесмен Игорь Вдовин высказался о возможном долге в три миллиона долларов перед своей бывшей супругой — балериной Анастасией Волочковой.

Ранее бывшая прима Большого театра заявила, что собирается взыскать у него эти деньги через суд. На данный момент Вдовин живет с телеведущей Еленой Николаевой. При этом новогодние каникулы они провели в Европе: в Германии, Швейцарии, Финляндии.

«Я не знаю ничего об этом, без комментариев. Нам надо забыть друг о друге. И о близких наших», — прокомментировал претензию Волочковой Вдовин.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Николаева уточнила, что не хотела бы оказаться за одним столом с Волочковой.

Светская львица, танцовщица и писательница Волочкова состоит с Игорем Вдовиным в давнем конфликте из-за денег, которые бизнесмен, по ее словам, взял у нее в долг много лет назад, однако до сегодняшнего дня так их и не вернул. Ранее сообщалось, что артистка в течение продолжительного времени пыталась решить проблему без скандала, однако все ее попытки вернуть деньги были безуспешными. Теперь, по словам Волочковой, ситуацию придется решать в суде.

Также Волочкова рассказала, что воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну одна. По ее словам, отец их совместного ребенка — бизнесмен Вдовин — с дочерью видится очень редко. Волочкова настаивала на том, чтобы девочка больше общалась со своим отцом, потому что ей это очень нужно.

Ранее Волочкова заявила, что дочь Ариадна провела новогодние праздники с отцом и его новой пассией Ириной Николаевой в Финляндии.