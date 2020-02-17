Лавров рассказал, как США и Ирану преодолеть конфликт на Ближнем Востоке

Москва, 17 февраля. Российская сторона выступает за преодоление имеющихся между США и Ираном разногласий лишь путем диалога. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Stampa.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва осуждает любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к эскалации.

«Организованная 3 января атака Пентагона по аэропорту Багдада, в результате которой погиб командующий силами спецназначения КСИР Ирана Сулеймани, стала вопиющим нарушением международного права», — указал российский министр.

Лавров также напомнил, что это была гражданская воздушная гавань, поэтому действия США — «за рамками». По его словам, российская сторона выступает за прекращение разногласий исключительно путем переговоров и диалога.

«На это ориентирована российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, презентация которой состоялась летом прошлого года», — подчеркнул глава МИД.

Как сообщала «Газета.ru», ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января после ракетного удара военного ведомства США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран 8 января нанес массированный ракетный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке. Как отмечал «Царьград», руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил о том, что Сулеймани якобы планировал серию атак на американских военнослужащих.

Эксперты и востоковеды заявили о том, что беззаконие, которое творят США на Ближнем Востоке, несет опасность. По мнению политологов, после нескольких провокаций американцев призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военнослужащим США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь актуален.