ФСБ пресекла нелегальный канал миграции в Красноярском крае

Красноярск, 17 февраля. Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых злоумышленников, организовавших канал незаконной миграции в Российскую Федерацию и вывоз детей из страны по фиктивным документам, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

«УФСБ РФ по Красноярскому краю совместно с ПУ ФСБ РФ по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух групп, состоящих из четверых россиян и гражданина одной из среднеазиатских республик», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что трое человек на протяжении прошлого года предоставляли иностранным гражданам за денежное вознаграждение поддельные документы о продлении срока действия патента, на основании которых в дальнейшем иностранцам продлевался миграционный учет. Организованная группа поспособствовала незаконного нахождения на территории страны более 200 иностранцев. Еще двое задержанных организовывали незаконный вывоз несовершеннолетних граждан России за пределы государства по фиктивным нотариально заверенным согласиям.

В отношении троих человек открыто уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), в отношении двоих возбуждено производство по статьям 33 и 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы России»).

Ранее сообщалось, что согласно данным польской пограничной службы, граждане Украины составили подавляющее большинство нелегальных мигрантов, работавших в Польше в прошлом году.