Оскандалившаяся Водонаева прячет лицо на улице после поста о «рожающем быдле»

Москва, 17 февраля. Блогер и журналист Алена Водонаева прячет лицо на улице из-за скандала, который разгорелся после ее поста о «быдле, рожающем за маткапитал». В неожиданном образе бывшую участницу «Дома-2» застукала ведущая программы «Алена, блин!» Алена Жигалова.

На своей странице в Instagram Жигалова опубликовала короткое видео, снятое на Лесной улице в Москве. Героями ролика стали мужчина и женщина в шляпе с платком на лице. По словам телеведущей, она снимала прохожих, думая, что скрывающая лицо дама прячется от коронавируса.

«Привет, Жигалова!» — сказала неожиданно женщина с платком, приблизившись к автору ролика.

«Кто это?!» — удивилась ведущая программы «Алена,блин!».

После этого загадочная женщина опустила платок. Оказалось, что под такой маскировкой пряталась Алена Водонаева.

«Когда решили поржать над прохожими, перечитавшими новостей про коронавирус, а это оказалась Алена Водонаева, шифрующаяся от полиции нравов, мамаш с маткапиталом и продюсеров прямых эфиров федеральных телеканалов», — написала под видео Жигалова.

Напомним, скандал с Водонаевой разгорелся еще в середине января после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием. Глава государства предложил увеличить сумму материнского капитала и выделять эту выплату на первого ребенка. После этого блогер опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что теперь сумма помощи от государства за трех детей превысит миллион рублей, поэтому «быдло» будет «рожать за маткапитал». Публикация бывшей участницы «Дома-2» вызвала осуждение как медийных персон, так и простых россиян.

В связи со скандальным постом полиция начала доследственную проверку в отношении Водонаевой по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Правоохранители уже вызывали оскандалившуюся звезду на допрос.