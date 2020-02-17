ВСУ за сутки один раз обстреляли населенный пункт Смелое в ЛНР

Луганск, 17 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за истекшие сутки один раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в понедельник в представительстве республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под обстрел украинских военных попал поселок Смелое. По имеющимся данным, ВСУ произвели около 30 выстрелов. Сведений о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в столице Белоруссии в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает минские договоренности.