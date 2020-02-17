Ларов объяснил, как оздоровить ситуацию на Ближнем Востоке

Рим, 17 февраля. Стабилизация ситуации на Ближнем Востоке возможна только через диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для итальянского издания Stampa.

«Российская Федерация выступает за преодоление имеющихся разногласий исключительно через диалог, за столом переговоров. На это ориентирована российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, презентация которой состоялась летом 2019 года», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что в отличие от продвигаемых рядом стран конфронтационных схем, Москва предлагает Ближнему Востоку конструктивную и объединительную повестку дня, а также призывает к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы. Лавров убежден, что последовательная реализация данной стратегии стала бы важным шагом на пути нормализации ситуации во всем ближневосточном регионе.

Касаясь темы обострения отношений США и Ирана, российский дипломат подчеркнул, что Москва «осуждает любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к росту напряженности на Ближнем Востоке». По его словам, убийство генерала Сулеймани — вопиющее нарушение международного права.

«Повторю то, что уже сказал недавно в ходе визита в Шри-Ланку: эти действия американцев — за рамками», — резюмировал Лавров.

Также Лавров отметил, что ЕС продолжает абсурдную увязку перспектив сотрудничества с РФ с урегулированием ситуации на Украине. Как отмечает дипломат, последние несколько лет стали для Евросоюза и России «периодом упущенных возможностей».