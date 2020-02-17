Жители Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Москва, 17 февраля. Несколько жителей Латвии отправили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в Южноафриканскую республику.

Отмечается, что в одной из групп в Facebook была запущена акция, в которой администраторы призывают отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт российского президента. При этом некоторые жители Латвии заявили, что уже отправили письмо.

Как пишет издание Sputnik Латвия, они попросили Путина заступиться в рамках своих полномочий за гражданку Латвийской Республики Кристине Мисане. Ее намерены эксрадировать в ЮАР за то, что она «выкрала» собственного ребенка от гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над ней в течение нескольких лет.

«В ЮАР, по законам этой страны, Кристине грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщается в письме.

Жители Латвии надеются, что, несмотря на отсутствие гражданства РФ у Миане, Путин «сделает то, что в его силах».

Ранее сообщалось, что более 70% граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВЦИОМ рейтинге доверия политикам за период с 3 по 9 февраля.

По данным социологов, в среднем за указанный промежуток времени 65,5% опрошенных одобряют деятельность национального лидера. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,3% респондентов (не доверяют 24,8%). Кроме того, эксперты рассказали об уровне поддержки партий за аналогичный период. «Единую Россию» поддерживают 33,2% респондентов, КПРФ — 14,5%, ЛДПР — 12%, «Справедливую Россию» — 6%.

Ранее сообщалось, что Путин опередил актеров Дмитрия Нагиева и Александра Петрова в рейтинге самых привлекательных мужчин по версии SuperJob. По результатам опроса, свое предпочтение национальному лидеру отдали 18% женщин и 19% мужчин. Всего в исследовании принимало участие около двух тысяч россиян из всех федеральных округов России. Второе место в рейтинге популярности женщины отдали Петрову, а мужчины — Нагиеву, передавало Федеральное агентство новостей.