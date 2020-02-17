Лавров назвал увязывание ЕС перспектив диалога с РФ с кризисом на Украине абсурдным

Москва, 17 февраля. Европейский союз продолжает абсурдную увязку перспектив сотрудничества с Россией с урегулированием ситуации на Украине, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, последние несколько лет стали для ЕС и РФ «периодом упущенных возможностей».

«Действуя по принципу наименьшего общего знаменателя, Евросоюз сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием», — уточнил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он напомнил, что по инициативе Брюсселя была заморожена совместная работа по целому ряду направлений. По данным издания La Stampa, Лавров подчеркнул, что санкции наносят многомиллиардные убытки европейским странам.

Кроме того, Лавров ранее уточнил, что есть небольшая, но весьма «агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию» с Москвой и на продолжение рестрикций до того момента, пока «минские договоренности не будут выполнены РФ».

Лавров указал на то, что «этим пользовался бывший президент Украины Петр Порошенко», впрочем, как и новые киевские власти. По мнению министра, Украина ничего не будет делать, потому что без ее действий Минские соглашения не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы.

Также глава ведомства добавил, что «русофобское меньшинство в Европейском союзе явно спекулирует на принципе консенсуса».

Ранее Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти». По его словам, Россия привыкла к американским угрозам.