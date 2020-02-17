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Депутат Белик сравнил Польшу с «моськой», готовой лаять на Россию

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Депутат Белик сравнил Польшу с «моськой», готовой лаять на Россию

Москва, 17 февраля. Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, считает депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Российская Федерация якобы является угрозой для национальных интересов стран, входящих в Евросоюз.

Дмитрий Белик отмечает, что каждое государство хочет стать частью большой геополитической игры и получить достойную роль.

«Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой». Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по Евросоюзу», — заявил депутат.

Перед празднованием 75-летия Дня Победы, польские политики все чаще стали выступать с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи России и ее высоком потенциале.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что такое нагнетание негативно отражается на настроении жителей Польши. Он с сожалением отметил, что из-за антироссийской истории многие поляки действительно стали относиться к России как к потенциальному агрессору.

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Источник: РИА Новости
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