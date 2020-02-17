Валерию назвали «злобной теткой» за неумение воспринимать критику

Москва, 17 февраля. Фолловеры поп-исполнительницы Валерии в Instagram выразили недовольство из-за ее слов о «совковом мышлении». Певица разместила в социальной сети снимок, на котором, по ее мнению, она запечатлена в «необычном образе». Однако в действительности наряд Валерии понравился далеко не всем, о чем комментаторы известили артистку.

По мнению многих участников обсуждения, «новый образ» больше подходит, например, Маше Распутиной, которая всю карьеру молодится. Валерия поспешила отреагировать на такие комментарии, отметив, что «совковое мышление неискоренимо», но ее слова вызвали новую волну негодования.

«Почему вы так реагируете на критику? Все время думала, что вы милая леди, но нет… Злобная тетка», — возмутилась подписчица под ником taratorkat.

Участники дискуссии пришли к мнению, что Валерия всегда «опускается до оскорблений», если слышит критику в свой адрес. Однако певица подчеркнула, что она реагирует на хамство, «которое терпеть ни от кого не собирается», и призвала критиков учиться общаться.

«Валерия, а чем вам претит «совковое мышление»? Все мы из «Совка», и вы тоже», — поинтересовалась 3225.o.

На это артистка ответила, что «все хорошее взято из советского прошлого», а плохое — из «совка».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в социальной сети Instagram фото, на котором он запечатлен с женой Валерией. По его мнению, на снимке Валерия выглядит «круто».