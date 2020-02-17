Трамп призвал Россию не поддерживать Сирию. События дня. ФАН-ТВ

Трамп высказался по России и Сирии Президент США Дональд Трамп решил вмешаться в проблематику Идлиба. Американский лидер призвал Россию не помогать сирийской армии во главе с Башаром Асадом. Об этом Трамп заявил в телефонных переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому, напротив, выразил слова поддержки. Отметим, что сирийская правительственная армия ведет в Идлибе крупную антитеррористическую операцию. Но в то же время здесь находятся и турецкие силы, что приводит к столкновениям Дамаска и Анкары в регионе. К слову, сейчас сирийские войска продолжают наступление и в другой (приграничной Идлибу) провинции Алеппо. Расположенный здесь одноименный город и его окрестности военные взяли под контроль впервые за восемь лет.

Лавров назвал детали грядущей встречи в Риме А глава МИД России Сергей Лавров озвучил подробности грядущих переговоров в Италии. По словам дипломата, Москва и Рим проведут комплексный анализ ключевых современных проблем. В частности, речь о сфере контроля за вооружениями и ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии и Сирии. Лавров напомнил, что встреча пройдет в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны Италии и России. С нашей стороны это Сергей Шойгу, конечно же, сам Лавров, а Рим представят Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. Переговоры планируются уже завтра.

Рейс из Уфы в Пхукет внезапно сменил курс Внеплановые трудности возникли у самолета рейсом из Уфы в Пхукет. Boeing 777, уже находившийся в полете, внезапно сменил курс и отправился в столичный аэропорт Шереметьево. По информации ряда СМИ, это случилось из-за некой технической неисправности, хотя компания Nordwind, которой принадлежит лайнер, публично еще никак не объяснила этот инцидент. На борту, по предварительным данным, находились 423 человека. В Таиланд они должны отправиться другим рейсом.