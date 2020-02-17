Харьковский политик завил, что под оккупацией находится Украина, а не Крым или Донбасс

Киев, 17 февраля. Невозможность выразить свою позицию на Украине и выдворение неугодных граждан из страны свидетельствуют о том, что под «оккупацией» находится именно это государство, а не Крым или Донбасс. Об этом заявил харьковский политик Андрей Лесик в эфире украинского телевидения.

«К сожалению, сейчас — вы там сказали «под оккупацией» и так далее — на мой взгляд, то, что сейчас в нашей стране происходит, еще неизвестно, кто под оккупацией», — подчеркнул Лесик.

Политик отметил, что в Донбассе или Крыму живут не «террористы» , а люди, которые остались верны своим идеалам и признали 9 Мая праздником, передает «ПолитНавигатор».

«Нужно изменить отношение людей, отношение СМИ, которые называют людей, в том числе и первых лиц государства, террористами и так далее», — считает Лесик.

По его словам, украинцев, которые выражают мысли, неугодные государству, выдворяют из страны в ходе обмена пленными.

Также Лесик подчеркнул, что на Украине нельзя высказывать свою позицию и оставаться при этом в безопасности.

«В нашей стране невозможно провести мирное собрание граждан, чтобы не произошло каких-то конфликтов, потому что полиция бездействует», — подытожил харьковский политик в эфире канала «112 Украина».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, из-за которого в стране началась гражданская война. Жители Донецкой и Луганской областей не пожелали подчиняться новой власти и образовали в Донбассе две республики: ДНР и ЛНР.

Кроме того, весной 2014 года в Крыму провели законный референдум, после которого полуостров воссоединился с Россией. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан и жителей Севастополя. При этом на Украине до сих пор часто называют Крым и Донбасс «оккупированными территориями».