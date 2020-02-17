Депутат Арахамия застал нардепов за поеданием шоколадок на заседании Рады

Киев, 17 февраля. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пристыдил парламентариев, отвлекающихся на посторонние дела во время заседаний Рады.

Арахамия не доволен тем, что многие депутаты едят во время заседаний.

«Я видел шоколадки и тому подобное. Я знаю с точки зрения трибуны, когда я подхожу к Разумкову, — это выглядит отвратительно», — заявил Арахамия.

По его словам, зал парламента выглядит «отвратительно».

«Кто-то спиной сидит, одни с другими общаются, зал полупустой кажется, потому что люди не сидят на своем месте», — негодует политик.

Ранее Давид Арахамия признался, что периодически практикует трансцендентальную медитацию в Верховной раде. По его словам, однажды присутствующие в зале журналисты неверно его поняли и решили, что он уснул. Парламентарий отмечает, что для медитации не обязательно сидеть в позе лотоса. Достаточно просто сидеть.

«Закрываю глаза и по кругу произношу некое слово, как мантру. И через 2-3 минуты все уходит», — делится своим секретом Арахамия.

Также он признался, что использует медитацию, когда ему «хочется кого-то убить».