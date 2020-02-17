Зеленский рассказал, жалеет ли он о переменах в жизни из-за президентства

Киев, 17 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что порой сожалеет, что оставил работу на телевидении. Об этом глава государства сказал во время сессии «Townhall on Ukraine» в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Онлайн-трансляцию мероприятия вел офис президента в социальной сети Facebook.

Главе украинского государства задали вопрос, жалеет ли он, что бросил творческую профессию и ушел с телевидения, ведь до президентства у него была фантастическая актерская и комедийная карьера.

«Думаю, много людей услышат мой ответ. Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь», — ответил Зеленский.

При этом, по его словам, когда он видит плоды своей деятельности, в частности, обмен удерживаемыми, это свидетельствует о том, что он и его команда «прожили день правильно». Он выразил уверенность в том, что сделал правильно, решив пойти в президенты.

«Если за эти пять лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря… Я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель», — резюмировал он, говоря о переменах в жизни.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает Минские соглашения.