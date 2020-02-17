Туристический самолет рухнул во Франции, есть жертвы

Париж, 17 февраля. Четыре человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета в департаменте Аверон на юге Франции, сообщает радиостанция France Info.

Сообщается, что пассажирский самолет, вылетевший из населенного пункта Ангулем, потерпел крушение в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзак в районе коммуны Крессель. Первым крушение самолета увидел местный фермер, который сообщил о происшествии полиции и спасательным службам.

Правоохранительные органы отмечает, что пилот потерял контроль над управлением, в результате чего самолет начал снижаться и при соприкосновении с землей его охватило пламя. Пилот и 3 пассажира погибли до прибытия на место происшествия спасателей.

По факту инцидента начато расследование. В качестве предварительной версии называют сильный ветер.

Ранее сообщалось о том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. Трагедия произошла недалеко от аэропорта Сабетты. На борту вертолета находились 10 человек, 7 из них — пассажиры.