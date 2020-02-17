Пугачева рассказала о своей заветной мечте

Москва, 17 февраля. Певица Алла Пугачева рассказала о своих детях, а также поделилась заветной мечтой. Напомним, что Примадонна с Максимом Галкиным воспитывает шестилетних близнецов Гарри и Лизу.

По словам Пугачевой, у Лизы талант к рисованию. Она берет кусочки бумаги и рисует на них авторучкой, которые они с певицей потом раскрашивают. Ее сын Гарри — перенял талант матери и обожает петь. Он уже занимается с педагогом по вокалу. Как признается Алла Пугачева, она и не подозревала, что у него проявится любовь к пению.

«Хочу радостно и без тревоги смотреть в будущее. Правда, не всегда получается. Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится», — рассказала о своей мечте Пугачева.

Ранее сообщалось, что звездные дети на данный момент проводят каникулы на горнолыжном курорте вместе с отцом — юмористом Максим Галкин. Шоумен разместил кадры с семейного отдыха у себя в Instagram.

Как отмечает Галкин, близняшки впервые встали на лыжи. По его словам, дети уверенно держатся на трассе и не теряют равновесие даже без лыжных палок.

«У нас первые шаги! Впервые на склоне, молодцы», — говорит Галкин.

Заботливый отец доверил обучение детей опытному инструктору, который вместе с Галкиным следил за их безопасностью на склоне.

Также Алла Пугачева признала, что делала пластические операции. По ее словам, из-за проблем с сердцем ей запрещен общий наркоз, поэтому она делала «небольшие подтяжки» под местным. Она отметила, что делала подтяжки на скулах и лбу. Пугачева говорит, что никогда не нуждалась в больших операциях, так как у нее хорошая кожа от природы.