Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

Москва, 17 февраля. Жителей России ожидают трехдневные каникулы с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, напоминает Роструд.

В ведомстве отмечают, что в этом году праздник выпал на воскресенье, соответственно выходной день переносится на понедельник. По этой же причине длинные выходные будут у россиян и в марте — в связи с празднованием Международного женского дня.

Ранее сообщалось, что 23 февраля в Москве в честь Дня защитника Отечества состоится «Воин-2020» — международный рыцарский турнир и уникальное средневековое шоу.