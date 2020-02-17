Центробанк намерен обновить критерии сомнительных банковских операций

Москва, 17 февраля. Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, влекущих к блокировке счета, сообщает РБК ссылаясь на представителя Центробанка.

Перечень соответствующих оснований не менялся с момента его составления — уже 8 лет. Центробанк предлагает установить новые, а также исключить некоторые устаревшие из более 100 существующих критериев, согласно которым банки признают операции сомнительными.

Предлагается удалить из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Могут быть исключены также «нестандартные и сложные» расчеты.

В список критериев сомнительных операций могут внести регулярное снятие средств физлицами, если деньги поступают от компании или ИП. Также может быть внесен отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

Отмечается, что у банков должны появляться вопросы, если у юрлиц поступления на счет значительно ниже их трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут добавить пункты, касающиеся компаний, проводящие сделки с криптовалютой или расчеты наличными за различные услуги.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ предложило разрешить гражданам России приостанавливать ипотечные выплаты на время прохождения воинской службы по призыву.