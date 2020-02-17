Лавров анонсировал переговоры между главами МИД и МО России и Италии

Рим, 17 февраля. Министры иностранных дел и обороны РФ и Италии на встрече в формате «2+2» проведут комплексный анализ вызовов современности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Встреча в формате «2+2» состоится 18 февраля в Риме.

«В ходе встречи в формате «2+2 мы обсудим такие насущные международные вопросы, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, отношения РФ — НАТО, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии», — заявил Лавров в интервью итальянскому изданию Stampa.

Он подчеркнул, что рассчитывает на позитивную отдачу от переговоров.

«Рассматриваем их как хорошую возможность провести комплексный анализ основных проблем современности, попытаться выйти на скоординированные шаги», — отметил глава МИД РФ.

Также российский дипломат отметил, что большую роль в укреплении взаимного доверия играет сотрудничество по межпарламентской линии. Лавров считает, что важным шагом в его развитии станет проведение в марте 2020 года в Москве заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Сергей Лавров и его итальянский коллега Луиджи ди Майо намерены обсудить международные кризисы, в том числе урегулирование ливийского конфликта.