Лавров заявил, что берлинская конференции по Ливии не повлияла на обстановку в стране

Рим, 17 февраля. Ситуация в Ливии после конференции в Берлине кардинально не изменилась, разрешить разногласия между сторонами конфликта в рамках одного мероприятия невозможно, однако позитивные подвижки есть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Stampa.

«Утверждать, что ситуация в Ливии после конференции в Берлине «вновь выходит из-под контроля», на мой взгляд, не совсем корректно. Корректнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений», — сказал Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, в этом нет ничего удивительного, так как противоречия между сторонами ливийского конфликта зашли так далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия невозможно.

Как отмечает Лавров, на данный момент основная задача мирового сообщества — «заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа конференции в Берлине».

Российский министр иностранных дел все-таки отметил некоторые подвижки по итогам конференции.

«Приступил к работе совместный военный комитет «5+5», начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога, завязываются межливийские консультации по экономической проблематике», — перечисляет Лавров.

Он подчеркивает, что эти тенденции важно закреплять, и стремиться к дальнейшему прогрессу. Лавров отметил, что гарантом территориальной целостности Ливии должны выступать сами жители Ливии, «а задача международного сообщества — содействовать в создании необходимых условий при понимании, что универсальные гарантии может дать только Совбез ООН».

Напомним, что переговоры, которые европейские лидеры попытались провести с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, в итоге не увенчались успехом. Саррадж и Хафтар не были приглашены на обсуждение в рамках состоявшейся в Берлине конференции по ливийскому урегулированию.

Как показывает время, данное решение себя не оправдало. Итоги конференции в Берлине демонстрируют, что европейцы не особо заинтересованы в реальном урегулировании кризиса в Ливии и не собираются учитывать мнение ливийцев.