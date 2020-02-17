Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Дональд Трамп в телефонных переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию, сообщает заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры 15 февраля.

«Президент США Дональд Трамп отметил, что продолжение внешнего вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию», — сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, в Ливии противостоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и так называемого Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Последние активно сотрудничают с боевиками и террористами, а также сохраняют власть лишь в Триполи и окрестностях.

В начале января президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня. Он вступил в действие 12 января. На следующий день состоялась межливийская встреча в Москве, а затем 19 января прошла международная конференция по Ливии в Берлине. Участников конфликта вновь призвали соблюдать перемирие. Также было принято решение не допускать вмешательства в конфликт другие государства, а также соблюдать эмбарго на поставку оружия и техники в Ливию. Но несмотря на это, Турция продолжает поставлять в Ливию не только оружие, но и джихадистов, которых вербует в сирийской провинции Идлиб.