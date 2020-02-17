Уже 1770 человек умерли от бушующего в Китае коронавируса

Пекин, 17 февраля. Число умерших от нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки вируса превысило 70,5 тыс, сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Комитет отмечает, что официальный показатель смертности от коронавируса по стране на сегодня составляет 2,5% вместо 2,43% днем ранее.

Лидером по числу зараженный продолжает оставаться провинция Хубэй, где был зафиксирован очаг заболевания. В регионе зарегистрировано более 58,1 тыс. инфицированных, из которых умерли 1696 человек, а выздоровели 6,6 тыс. пациентов.

Отмечается, что в Китае находится еще около 7,2 тыс. людей на карантине с подозрением на наличие вируса. В тяжелом состоянии находятся более 10,6 тыс. инфицированных.

Ранее сообщалось, что китайские власти в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто намеренно утаивает факт заражения коронавирусом и искажает сведения о состоянии заболевшего.