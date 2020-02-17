Асад заявил о решимости сирийцев освободить страну от террористов

Дамаск, 17 февраля. Президент Сирии Башар Асад во время встречи со спикером иранского парламента Али Лариджани заявил, что сирийцы настроены освободить страну от «лап спонсируемых иностранцами террористов».

«Жители Сирии полны решимости освободить страну от «лап спонсируемых иностранцами террористов» в условиях полномасштабного наступления сирийской арабской армии на северо-западе Идлиба», — заявил сирийский президент.

Али Лариджани в свою очередь подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Дамаск в борьбе с террористами. Он отметил существенные успехи правительственных войск Сирии против террористов в Идлибской зоне деэскалации. Лариджани также выразил уверенность, что сирийцам по силам вернуть контроль над всей территорией страны.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военнослужащие начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. В итоге турецкие солдаты попали под огонь подразделений САА, принявших их за джихадистов. Спустя неделю в Идлиб произошел аналогичный инцидент, в результате которого погибли 5 турецких военнослужащих. Президент Турции Эрдоган пригрозил Дамаску «возмездием». Отмечается, что Анкара контролировать некоторые группировки боевиков в Идлибе.