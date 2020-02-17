NASA показало фото самых высоких облаков

Москва, 17 февраля. NASA опубликовало у себя в Instagram снимок серебристых облаков, сделанный с орбиты. В подписи к фотографии представители ведомства написали, что это «открытка с края космоса».

«Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их», — объясняет NASA.

Организация отмечает, что снимок был сделан с МКС на высоте свыше 430 км над южной частью Тихого океана. Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.

Ранее «Союз МС-13» успешно приземлился в Казахстане с тремя космонавтами на борту. Соответствующие кадры опубликовал Роскосмос. На видеозаписи запечатлен момент приземления космонавтов — россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американки Кристины Кук.

Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщало, что в марте начнет новый отбор в класс астронавтов. В будущем им предстоят полеты к Луне. Как стало известно, заявки будут оформляться со 2 по 31 марта 2020 года, после чего начнется отбор лучших кандидатов.