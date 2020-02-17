NASA показало фото самых высоких облаков

Москва, 17 февраля. NASA опубликовало у себя в Instagram снимок серебристых облаков, сделанный с орбиты. В подписи к фотографии представители ведомства написали, что это «открытка с края космоса».
«Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их», — объясняет NASA.
Организация отмечает, что снимок был сделан с МКС на высоте свыше 430 км над южной частью Тихого океана. Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
A postcard from the edge of space. These electric-blue clouds are only visible when the Sun is below the Earth's horizon and illuminates them. Pictured from 269 miles above the South Pacific on an orbiting International Space Station, noctilucent clouds, or night shining clouds, are the highest clouds in the Earth's atmosphere. Image Credit: NASA #NASA #Space #clouds #horizon #spacestation
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