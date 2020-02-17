Столтенберг рассказал об интенсивных переговорах НАТО с Россией

Париж, 17 февраля. НАТО ведет интенсивные и открытые дискуссии с Российской Федерацией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью для издания Le Figaro.

Отвечая на вопрос по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона усилить диалог с Россией, Йенс Столтенберг отметил, что Северный альянс «уже ведет диалог с Москвой на институциональной основе».

«Мы его ведем по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по ряду других тем», — ответил генеральный секретарь.

Столтенберг в очередной раз заявил, что РФ якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но НАТО продолжает вести с ней интенсивные дискуссии. Генсек подчеркнул, что членам альянса «необходимо оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми».

Ранее 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Йенс Столтенберг выразил надежду на улучшение отношений с Российской Федерацией, продолжая политику сдерживания и санкций против Москвы. Также присутствовавший на Мюнхенской конференции президент Франции Макрон заявил, что его страна заинтересована в развитии отношений с РФ.

«Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия», — отметил французский лидер, подчеркнув, что отношения необходимо налаживать, даже если у сторон имеются разногласия.

По утверждению французского президента, политика «санкций и контрсанкций» не принесла ничего хорошего ни России, ни Европе.

Напомним, действие ДРСМД было прекращено в августе 2019 года по инициативе США. Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке и обвинил Москву в нарушении соглашения. Российская сторона отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными. Россия и Китай обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон проигнорировал эти доводы.