Таксист изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 17 февраля. В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку, после чего скрылся, сообщает портал 1Rnd, ссылаясь на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Советском районе Ростова. Как сообщает потерпевшая, она села в машину сервиса «Яндекс.Такси» и в пути была изнасилована водителем.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают таксиста, а также его автомобиль — белый Skoda Rapid.

Ранее 5 февраля в Челябинске 19-летний пассажир с заточкой изнасиловал 29-летнюю девушку-водителя такси.