Представитель РПЦ Легойда назвал заявление протоиерея о проститутках «неудачным троллингом»

Москва, 17 февраля. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал «неудачным троллингом» высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

По словам Смирнова, он выбрал подобную формулировку, чтобы «привлечь внимание общественности и решить проблему».

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не «в РПЦ считают», но мнение одно лишь священника», — подчеркнул Легойда.

Легойда отметил, что позволять себе подобные заявления недопустимо. Также он отметил, что Смирнов назвал гражданских жен «проститутками», но «мужиков как-то позабыл».

Ранее в Государственной думе сочли высказывание протоиерея оскорблением и отметили, что не все люди стремятся узаконить отношения. В Совете Федерации, в свою очередь, подчеркнули, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные «резкие» заявления сочли неуместными. Союз женщин России также назвал заявление протоирея «глупым оскорблением».

Также депутат Государственной думы Наталья Поклонская отметила, что высказывания, подобные словам протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке, могут привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами».

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не осуждать позицию протоирея Смирнова. Он утверждает, что не согласен с мнением священника, и совсем иначе смотрит на взаимоотношения мужчин и женщин. Но он подчеркнул, что свобода слова — одна из важнейших ценностей демократического общества.