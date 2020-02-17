Юлия Меньшова поделилась секретом, как добиться «осиной» талии

Москва, 17 февраля. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась секретом, как ей удается сохранять стройную фигуру. Из-за напряженного графика у артистки практически нет времени на спорт. Поэтому она придерживается особого режима питания, чтобы избежать лишнего веса.

Правило, которым руководствуется знаменитость, звучит просто — «не жрать».

По словам Меньшовой, ее рацион состоит из одного приема пищи в день. Она уже давно адаптировалось к такому режиму, и он не вызывает к нее дискомфорта.

«Не жрешь и все! Ем один раз в день чаще всего. В середине дня или вечером. Привыкла так давно», — делится секретом актриса и телеведущая.

Однако она подчеркнула, что никому не советует и не навязывает подобный режим питания, так как у всех разный метаболизм и здоровье.

Также Меньшова продемонстрировала результат своей радикальной диеты. Она пришла на телевизионные съемки в наряде, подчеркивающим ее узкую талию. Ее фигура вызвала белую зависть у поклонников.

«Красавица. Такая стройная», — @tatianavasileva473. «Замечательно! Приятно смотреть и любоваться!» — @nadbin2019. «Как сохраняете такую прекрасную форму? Поделитесь!» — @krasolga18. «Отличное платье, отличная фигура. Можно брать пример», — @nafcraft. «Когда у женщины красота и интеллект на высоте — это восхищает!» — @evgenishtorm. «Вы очень красивая женщина! И наряд у вас на фото очень симпатичный», — @mt_merin.

Ранее Юлия Меньшова призналась, что ради сохранения привлекательности прибегает к болезненным косметическим процедурам. Свой «рецепт» красоты и молодости она раскрыла подписчикам в социальной сети Instagram.