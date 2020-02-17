Сломавшая ногу Орбакайте случайно рассекретила место отдыха Галкина с детьми

Москва, 17 февраля. Недавно стало известно, что юморист и телеведущий Максим Галкин отправился в отпуск вместе со своими детьми. Он не стал говорить, куда он направился, хотя всегда охотно рассказывал подписчикам о своих поездках. Но тайну случайно раскрыла его сводная дочь Кристина Орбакайте.

Сегодня телеведущий опубликовал видеоролик, на котором похвастался успехами своих детей Гарри и Лизы в освоении горных лыж. Довольный отец отмечает, что дети уже хорошо едут по трассе и чувствуют ее поверхность.

Что касается, места пребывания звезды и его детей, то завесу тайны случайно приоткрыла Кристина Орбакайте. Несмотря на перелом ноги, певица вместе со своей дочерью Клавдией поехала в Аспен на горнолыжный курорт. Сопоставив пейзажи на фотографиях, подписчики сразу поняли, что артистка присоединилась к Максиму Галкину и своим младшим сестре и брату.

Недавно сообщалось о проблемах в личной жизни Орбакайте. Отмечается, что певица находится на грани развода со своим мужем Михаилом Земцовым, поэтому изо всех сил пытается создать видимость семейной идиллии. Но поклонники убеждены, что поездка Кристины Орбакайте с дочерью в Аспен — лишь повод сбежать от семейных проблем.

Ранее Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в коротких шортах, продемонстрировав подписчикам стройные ноги. Эффектное фото размещено на странице артистки в Instagram. В подписи к снимку Орбакайте пообещала скорое возвращение на сцену, после вынужденного больничного из-за перелома ноги. Подписчики пожелали исполнительнице скорейшего выздоровления и отметили, что артистка отлично выглядит на снимке.