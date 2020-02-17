Сестра Надежды Кадышевой рассказала о трудном детстве певицы

Москва, 17 февраля. Троюродная сестра певицы Надежды Кадышевой Светлана в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о детстве звездной родственницы.

На данный момент Светлана проживает в маленьком поселке Старый Маклауш в Самарской области.

Светлана отмечает, что у Надежды Кадышевой было непростое детство.

«Надя рано повзрослела. Она росла, по сути, без матери. Ей было десять лет, когда у нее умерла мать. Она после этого замкнулась в себе», — отмечает ее троюродная сестра.

Она говорит, что в последний раз виделась с Надеждой два года назад, когда та приезжала с концертом в Самару.

«Посидели, посмотрели, но поговорить не удалось. Было слишком много народа», — сообщила родственница известной певицы.

Светлана подчеркнула, что Надежды было 5 сестер, одна из которых умерла от депрессии.

«Их всех отец воспитывал. Он трудился на железной дороге. Потом Надежду отдали в интернат. Просто у них не было в селе даже школы-восьмилетки», — говорит Светлана.

Ранее Известная народная и эстрадная певица Надежда Бабкина раскрыла правду об отношениях с солисткой ансамбля «Золотое кольцо» Надеждой Кадышевой. Соперничество исполнительниц, по слухам, длится несколько десятилетий. О неприязни между известными певицами говорят давно, сообщалось даже о «драках». Бабкина рассказала, что на самом деле происходит между ней и Надеждой Кадышевой.

«Такая профессия у представителей желтой прессы – мусолить слухи. Нет никакого конфликта, и неприязни нет», — объявила она.

Она подчеркнула, что каждая из них работает в своем формате и для своей аудитории.