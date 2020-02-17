Пугачева предложила построить санаторий для ветеранов около своего замка

Москва, 17 января. Неподалеку от замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь собираются вырубить лес, для застройки многоэтажками. Певица хоть и огорчена этим фактом, но активных действий не предпринимает. Чего не скажешь о Максиме Галкине.

Как подчеркивает Пугачева, Галкин и группа активистов предпринимают ряд шагов, чтобы не допустить застройки. В частности, они утверждают, что это стратегическая зона, и там протекает Москва-река. Певица говорит, что они с мужем все тщательно продумали при строительстве дома — технически все обосновано. По ее словам, отфильтрованная вода из их замка идет в озеро, которое тоже чистое.

«Я не лезу в эти дела вообще! Не загружаю голову себе! Да, я огорчена, что этого не понимают люди, что это так некрасиво и невежественно и совсем это не из-за нашего дома. Мы вообще на горе, нам все равно не видно ничего!» — отмечает певица.

Алла Пугачева говорит, что застройщикам вместо «каменных джунглей» лучше построить в лесу санаторий для пенсионеров.

«Пусть построят какой-то пансионат шикарный для старичков, для ветеранов. Это я еще могу понять. А кто там еще может жить?», — сетует Пугачева, отмечая, что людям будет очень сложно добираться на работу, так как дорога до Москвы из Грязи составляет 2 часа.

Ранее Алла Пугачева призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов. Она отметила, что делала подтяжки на скулах и лбу. Певица говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть знакомые хирурги, которым под силу все делать под местным наркозом, так как ей запрещен общий из-за проблем с сердцем. Алла Пугачева также призналась, что еще никогда не делала «уколов красоты».