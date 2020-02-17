На сына продюсера Пригожина подали в суд из-за просроченного кредита в 1 млн рублей

Москва, 17 февраля. Дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная отчаянно ищет адвоката, который поможет ей решить жилищный вопрос. Но, видимо, вскоре помощь юристов понадобится и ее брату Дмитрию — на него подали в суд из-за просроченного кредита.

Пригожин никогда не забывал о детях от первого брака, и делал все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Так, продюсер купил Данае и Дмитрию квартиры, однако финансовые сложности в итоге не обошли стороной молодых людей.

Недавно стало известно, что Дмитрия подали в суд из-за просроченного кредита в 1,16 млн рублей. Для каких целей брал кредит сын Пригожина, не сообщается. Его сестра Даная говорит, что мало общается с братом, и подозревает, что проблема не в нем, а в новом муже их матери. Как отмечает девушка, пока он не появился в их жизни, у них с братом были теплые отношения.

«И маминой вины в этом тоже нет, разве что она наивна. Это отчим все затеял», — утверждает Даная.

Ранее появилась информация, что у Данаи отбирают квартиру, подаренную Иосифом Пригожиным, которую заложили ее мама и отчим. По словам девушки, им необходимо заплатить полную стоимость недвижимости, иначе им не видать ни квартиры, ни денег.

«Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья», — в отчаянии заявила Даная.

Даная отмечает, что ее отец Иосиф был прав — годом ранее он предупреждал детей, что заложить квартиру — не лучшая идея. Но советы Пригожина были проигнорированы, и единственный выход из сложившегося положения — найти квалифицированного юриста, способного вернуть квартиру.

Отмечается, что Даная уже около года живет отдельно от семьи — снимает жилье, работает на телеканале НТВ, и руководит своим магазином одежды.