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На сына продюсера Пригожина подали в суд из-за просроченного кредита в 1 млн рублей

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На сына Иосифа Пригожина поддали в суд из-за долга по кредиту свыше миллиона рублей

Москва, 17 февраля. Дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная отчаянно ищет адвоката, который поможет ей решить жилищный вопрос. Но, видимо, вскоре помощь юристов понадобится и ее брату Дмитрию — на него подали в суд из-за просроченного кредита.

Пригожин никогда не забывал о детях от первого брака, и делал все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Так, продюсер купил Данае и Дмитрию квартиры, однако финансовые сложности в итоге не обошли стороной молодых людей.

Недавно стало известно, что Дмитрия подали в суд из-за просроченного кредита в 1,16 млн рублей. Для каких целей брал кредит сын Пригожина, не сообщается. Его сестра Даная говорит, что мало общается с братом, и подозревает, что проблема не в нем, а в новом муже их матери. Как отмечает девушка, пока он не появился в их жизни, у них с братом были теплые отношения.

«И маминой вины в этом тоже нет, разве что она наивна. Это отчим все затеял», — утверждает Даная.

Ранее появилась информация, что у Данаи отбирают квартиру, подаренную Иосифом Пригожиным, которую заложили ее мама и отчим. По словам девушки, им необходимо заплатить полную стоимость недвижимости, иначе им не видать ни квартиры, ни денег.

«Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья», — в отчаянии заявила Даная. 

Даная отмечает, что ее отец Иосиф был прав — годом ранее он предупреждал детей, что заложить квартиру — не лучшая идея. Но советы Пригожина были проигнорированы, и единственный выход из сложившегося положения — найти квалифицированного юриста, способного вернуть квартиру.

 

Отмечается, что Даная уже около года живет отдельно от семьи — снимает жилье, работает на телеканале НТВ, и руководит своим магазином одежды.

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Источник: Starhit
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