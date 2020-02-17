Россиянам грозит «эпидемия» телефонного спама

Москва, 17 февраля. Жителям Российской Федерации грозит эпидемия телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей Сети, посещающих сайты со смартфонов, сообщают «Известия».

Сообщается, что на вооружении у маркетологов появилась новая технология. Посетителей сайтов спустя некоторое время начинают обзванивать с предложениями о покупке. Эксперты подчеркивают, что перехват телефонных номеров может принять массовый характер.

Эксперты говорят, что у самих компаний нет таких технологий, но они обращаются к третьим лицам, предлагающим подобные услуги. На сайтах устанавливается специальный код, вычисляющий телефонный номер посетителей, которые заходят на Интернет-ресурс через смартфон. В итоге маркетологи получают возможность напрямую связаться с потенциальным клиентом. Эксперты подчеркивают, что в данной технологии могут быть больше всего заинтересованы риелторы и застройщики.

Отмечается, что использование подобной технологии может нарушать два закона — «О персональных данных» и «О рекламе». Специалисты также говорят, что из-за того, что российские пользователи не жалуются в ФАС и Роскомнадзор на нарушения своих прав нелегальная практика продолжает распространяться.

Ранее сообщалось, что в ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками с помощью технологии распознавания цифрового звонка. Со своей идеей специалисты обратились в ФАС.

Также ранее ФАС объяснил, как справляться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.