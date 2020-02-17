Пригожин похвастался новым фото с «круто выглядящей» Валерией

Москва, 17 февраля. Иосиф Пригожин разместил в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с супругой — певицей Валерией. В подписи к посту продюсер выразил восхищение внешностью своей жены.

На снимке Иосиф Пригожин сидит в автомобиле в белой рубашке с рукавами-имитациями татуировок. Рядом стоит его супруга Валерия в черном платье с декольте. Из аксессуаров на ней кожаный берет, золотая цепь и крупные кольца-шары.

«Валерия так круто выглядит, что слюни не могу подобрать», — сопроводил подписью фото Пригожин.

Поклонники звездной четы оценили модный «лук» не только Валерии, но и самого Пригожина.

«Кот Базилио и лиса Алиса в поисках Буратино», — @oliatihaia. «А вам пошла бы татуха! На стиле, молодой красавчик», — @sofia_jazz_life. «Что задумала эта очаровательная чертовка?» — @olga170861. «На стиле...оба!», — @olga_fink12. «Отлично подобранный макияж, а у Иосифа прекрасный имидж, особенно рукав тату», —@elenatruse. «Якудза и его королева», — @natali.kasyanenko.

Ранее дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад. По словам дочери Пригожина от первого брака, ее родственники в течение нескольких лет прилежно выплачивали долг займодателю, в надежде однажды вернуть недвижимость. Но после Нового года организация потребовала выплатить полную стоимость квартиры или забыть о ней. Ситуация осложняется и тем, что в заложенной квартире живет 80-летняя бабушка Данаи, которая была выписана без ведома ее родных.